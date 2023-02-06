



Из-за правовой реформы: Хайют не придет на традиционное заседание в Кнессете

Сегодня, 6 февраля, Кнессет отметит свой 74-й день рождения серией праздничных мероприятий, но напряженность в отношениях между ветвями власти Израиля на фоне правовой реформы, продвигаемой коалицией, окажет влияние и на это.



Стало известно, что президент БАГАЦа, судья Эстер Хайют не посетит закрытое собрание представителей верховной власти, которое традиционно проводится в кабинете спикера Кнессета незадолго до праздничного заседания Пленума.



На этой встрече, которая обычно длится около 20 минут, присутствуют президент государства, премьер-министр, спикер Кнессета, президент БАГАЦа и глава оппозиции вместе со своими детьми и супругами.



Хайют решила завтра отказаться от традиционной встречи в офисе спикера Кнессета, прийти прямо к трибуне для почетных гостей на пленуме и принять участие в специальном заседании, где выступят спикер Кнессета Охана, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции, член Кнессета Яир Лапид.



Офис Хайют прокомментировал: "Ожидается, что завтра президент будет участвовать в судебных слушаниях, это плотный график, и она примет участие в традиционном сборе на пленарном заседании".