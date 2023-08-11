



Из-за покупки израильского оружия: в Минобороны Дании уволен важный сотрудник

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен уволил постоянного государственного секретаря своего министерства в пятницу после критики по закупке артиллерийского вооружения в Израиле, пишет Reuters.



В январе Дания согласилась приобрести артиллерийские системы у израильской компании Elbit Systems на сумму 1,74 миллиарда датских крон (256 миллионов долларов США) после того, как передала значительную часть своих собственных систем вооружений Украине.



Накануне сделки министерство спешило, чтобы парламентский финансовый комитет одобрил покупку, заявив, что срок действия предложения компании истекает в конце месяца.



Но в начале этой недели министерство признало, что срок действия предложения Elbit истек в конце июня.



Ранее на этой неделе Эллеманн-Енсен извинился за поведение в этом деле и заявил, что он не намеренно предоставил парламенту ложную информацию.



Но в пятницу он созвал встречу с членами парламента и сообщил им: в информации, которую он предоставил парламенту в начале недели, не хватало важных деталей.



"По общей оценке, тесное и доверительное сотрудничество, необходимое между министром и постоянным секретарем, больше невозможно, особенно в свете больших и важных задач, стоящих перед вооруженными силами", – сказал Эллеманн-Йенсен журналистам после встречи.



