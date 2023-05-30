



Из-за отношения к мусульманам: требования заблокировать отмену виз с Израилем



16 сенаторов-демократов написали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой заблокировать программу освобождения от виз для израильтян "из-за дискриминационного отношения государства к американским гражданам арабского и мусульманского происхождения".



Группа сенаторов, возглавляемая представителем штата Гавайи, евреем Брайаном Шацем, и представителем штата Мэриленд Крисом Ван Холленом, утверждает, что Израиль по-прежнему не соответствует требованиям для допуска к программе, и сомнительно, что он находится на пути к их выполнению. Среди подписантов - Берни Сандерс, представитель штата Вермонт, и Элизабет Уоррен, представитель Массачусетса.

