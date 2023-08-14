



Из-за острой нехватки пилотов: ВВС сокращает срок обучения в летной школе



ВВС рассматривают процедуру сокращения курса пилотов в связи с огромной нехваткой кадров, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



В летной школе ВВС начали выявлять способных летчиков в процессе обучения и сокращать срок их подготовки, чтобы они быстрее переходили на современные истребители. Хотя этот процесс начался несколько месяцев назад, он был ускорен на фоне объявления о том, что тысячи членов летного состава, в том числе более 500 боевых пилотов, находящихся в резерве, не намерены добровольно уходить на службу.



Ускорение обучения призвано компенсировать нехватку опытных офицеров, как в качестве инструкторов в летной школе, так и в качестве пилотов. ВВС различными способами пытаются восполнить пробелы, которые могут возникнуть в ближайшем и отдаленном будущем в связи с увольнением многих добровольцев в запас, и понимают, что эта необходимость становится все более острой.