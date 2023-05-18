



Из-за Оцма Йегудит: победа оппозиции на голосовании в Кнессете



Законопроект депутат от партии Еш Атид Меира Коэна был одобрен вечером 17 мая на пленуме Кнессета в предварительном чтении, после того как коалиция поняла, что у нее нет большинства.



Это случилось из-за отсутствия министра национальной безопасности Итамара Бен Габира и членов его фракции Оцма Иегудит. Коалиция изменила свою позицию и поддержала предложение оппозиции, которое касается права на получение диагноза "неспособность к обучению" для детей из малообеспеченных семей.



Репортер 12-го канала Дафна Лиэль сообщает о гневе в коалиции: “Бен Гвир ведет себя как наемник до тех пор, пока его бюджетные требования в отношении Негева и Галилеи не будут удовлетворены. Итамар Бен Гвир больше заботится шуме в прессе, чем о сохранении правого правительства и целостности коалиции. В правительстве проблемы решаются сообща, и, в отличие от его спина, он не единственный, кто заботится о Негеве и Галилее. Может быть, действительно лучше, если они свергнут правительство, мы пойдем на выборы, и народ выгонит того, кто пытается разрушить правое правительство”.

