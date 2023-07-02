



Из-за Нетаниягу: Эстер Хайют защищает судей от прокуроров



Бывший государственный прокурор Моше Ладор вчера выступил с резкой критикой судей на процессе Нетаниягу, которые призвали обвинение отказаться от обвинения во взяточничестве по "делу 4000" против Биньямина Нетаниягу. Господин Ладор назвал поведение судей “настоящим терактом”.



Судья Хайют уходит в отставку в октябре этого года, и во время поездки в судах Южного округа, она поддержала судей. В заявлении, опубликованном от ее имени, говорится, что она "повторяет и подчеркивает при каждой возможности", что "израильские судьи выполняют свою работу добросовестно, профессионально и без страха". Израильская пресса добавляет, что "президент БАГАЦа, в соответствии с ее принципами, решила не комментировать заявления, касающиеся продолжающихся разбирательств в судах".



Ранее председатель коалиции Офе Кац направил председателю Верховного суда Эстер Хайют письмо под названием "Нападки на судебную систему", в котором попросил ее поддержать и защитить судей от нападок: "Поддержка судей и осуждение нападения с вашей стороны, независимо от того, с какой стороны политической карты оно было совершено, поможет установить доверие общественности к возглавляемой вами системе, доверие, которое всем нам важно укрепить".

