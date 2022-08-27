



Из-за напряженности с Косово: Белград отменил Европрайд

Сербия приняла решение отказаться от проведения Европрайда в Белграде в сентябре этого года из-за напряжения с Косово.



Президент Сербии Александр Вучич заявил, что по согласованию с большинством членов правительства и премьер-министром Европрайд, который был запланирован на середину сентября в Белграде, будет отменен или отложен.



"Я не говорю это потому, что я очень счастлив, я говорю это потому, что мы не можем в этот момент, когда у нас есть и "Открытые Балканы", и серьезный кризис в Косово, который не истечет к 1 сентября", - сказал Вучич.