



Из-за намеков о протесте: отменено посещение министром науки больницы "Ихилов"

Министр науки и технологий Офир Акунис должен был завтра, 8 августа, посетить с профессиональным визитом больницу "Ихилов".



В связи с планировавшейся там масштабной акцией протеста против него и на фоне "правовой революции", в "Ихилов" ему сообщили, что "ко времени визита следует отнестись серьезно". В больнице на это ответили следующее: "Люди министра сами посчитали, что визит нужно отложить". Действительно, визит был отложен, и, по словам представителей больницы, будет назначена другая дата.



Окружающие Акуниса люди утверждают, что генеральный директор больницы Рони Гамзо “намекнул”, что не стоит приходить в больницу завтра, 8 августа. Они также утверждают, что из других источников в "Ихилов" стало известно, что руководство больницы оказало давление на Гамзо, чтобы тот отменил визит.