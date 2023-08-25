



Из-за коронавируса: Мэрия Москвы запретила митинг соратников Стрелкова

Московская мэрия отказалась согласовать митинг, который хотели провести соратники бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) в его поддержку. Об этом сообщается в Telegram-канале, созданном ими после ареста Стрелкова.



Движение приводит фрагмент из ответа заместителя префекта Восточного административного округа Москвы. В нем говорится, что в столице все еще действует указ мэра о режиме повышенной готовности, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Часть ограничений, введенных из-за ковида отменили, но запрет на публичные мероприятия, к которым относятся митинги, в документе сохраняется.



Соратники Стрелкова хотели провести акцию 29 августа в сквере на Краснобогатырской улице, напротив здания Мосгорсуда. В этот день там будет рассматриваться апелляционная жалоба на арест Стрелкова.

