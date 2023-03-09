



Из-за командира Тель-Авивского округа: Ганц призвал Нетаниягу уволить Бен-Гвира



Председатель Махане Мамлахти Бени Ганц, комментируя новое назначение командующего Тель-Авивским округом, генерала Амихая Ашада, заявил, что "Бен-Гвир проводит политическую чистку. Полиция делает то, что обязана делать - действует независимо и не принимает политических указаний".



Ганц добавил: "Я призываю Нетаниягу уволить Бен-Гвира сегодня, пока он не разрушил полицию и верховенство закона".



Гидон Саар, комментируя назначение Ашада, который переходит на должность начальника управления обучения в полиции, сказал: "Безумный шаг карикатуры на правительство, которое становится все более оторванным от своего народа. Усильте протест!"