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Из-за катастрофы в Макеевке: грызня в ФСБ
03.01.2023 10:01 Аркадий Бочаровский

Из-за катастрофы в Макеевке: грызня в ФСБ

По сообщениям в российских социальных сетях, череда “негативных событий в ходе СВО” осложнила отношения различных группировок внутри ФСБ.

В связи с чередой негативных событий в зоне боевых действий и поиском ответственных за них, усиливается конкуренция между двумя оперативными подразделениями ФСБ РФ, курирующими украинское направление и СВО.

Сейчас главенствующую роль по этому направлению занимает Служба оперативной информации (т.н. большая Пятая служба), к докладам и действиям которой было много вопросов.

По мнению источников в ближайшее время руководство ФСБ РФ может принять решение, как минимум, об усилении роли ДВКР ФСБ, который курирует Минобороны.

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