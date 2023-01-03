



Из-за катастрофы в Макеевке: грызня в ФСБ

По сообщениям в российских социальных сетях, череда “негативных событий в ходе СВО” осложнила отношения различных группировок внутри ФСБ.



В связи с чередой негативных событий в зоне боевых действий и поиском ответственных за них, усиливается конкуренция между двумя оперативными подразделениями ФСБ РФ, курирующими украинское направление и СВО.



Сейчас главенствующую роль по этому направлению занимает Служба оперативной информации (т.н. большая Пятая служба), к докладам и действиям которой было много вопросов.



По мнению источников в ближайшее время руководство ФСБ РФ может принять решение, как минимум, об усилении роли ДВКР ФСБ, который курирует Минобороны.