



Из-за Израиля, Германия может заблокировать продажу истребителей Турции

Ожидается, что в ходе встречи в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц отклонит просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о закупке истребителей Eurofighter Typhoon. Напряженность в отношениях между странами возросла из-за критики Турцией Израиля.



По данным Bloomberg, ожидается, что Эрдоган попросит разрешения на закупку не менее двадцати истребителей Eurofighter Typhoon, чтобы противостоять недавнему приобретению Грецией истребителей Rafale. Однако немецкие официальные лица ссылаются на дипломатическую напряженность в отношениях с Турцией в связи с приобретением ею российских средств ПВО, военными действиями в Сирии против курдских формирований и задержками в ратификации членства Швеции в НАТО.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Канцлер Германии вряд ли даст согласие, подчеркивая твердую позицию Германии в отношении права Израиля на самооборону. Еще большее беспокойство вызывает то, что Эрдоган называет Израиль "террористическим государством" и поддерживает ХАМАС. В отличие от США и ЕС, Турция не относит ХАМАС к террористическим организациям.

