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"Из-за диктатуры". Начальник отделения нейрохирургии в Шиба уехал в США
01.08.2023 10:48 Аркадий Бочаровский

"Из-за диктатуры". Начальник отделения нейрохирургии в Шиба уехал в США


Авторитетный нейрохирург и заведующий нейрохирургическим отделением клиники Шиба, 49-летний доктор Цион Шибли - уехал в США в связи с изменением правовой системы. 

Об этом сообщает канал КАН. Доктор сказал, объясняя свое решение: Ты смотришь на народных избранников и спрашиваешь себя - чего хотят эти люди? - Эти люди хотят превратить государство в недемократическое. Мои дочери не могут жить в таком месте".

Доктор сказал, что уехал “навсегда”.
 

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