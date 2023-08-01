



"Из-за диктатуры". Начальник отделения нейрохирургии в Шиба уехал в США



Авторитетный нейрохирург и заведующий нейрохирургическим отделением клиники Шиба, 49-летний доктор Цион Шибли - уехал в США в связи с изменением правовой системы.



Об этом сообщает канал КАН. Доктор сказал, объясняя свое решение: Ты смотришь на народных избранников и спрашиваешь себя - чего хотят эти люди? - Эти люди хотят превратить государство в недемократическое. Мои дочери не могут жить в таком месте".



Доктор сказал, что уехал “навсегда”.

