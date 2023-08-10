"Из-за диктатора": Моше Редман Абутбуль переименовал Неве Атив в Неве Родан
Протестующие против путча сообщают о своем очередном подвиге в “борьбе с диктатурой”.
Протестующие натянули на въезде в мошав Неве Атив, где отдыхает премьер-министр Биньямин нетаниягу с супругой гигантский плакат “Неве Родан” (“Оазис диктатора”). Об этом с гордостью сообщил один из вождей борцов с Нетаниягу, Моше Редман, в последние дни прибавивший к своей фамилии “Абутбуль”.
Злые языки из числа правых журналистов утверждают, что Абутбуль и К не спят в палатках, расставленных ими в Неве Атив, а уходят на ночь в отели”комнаты в которых стоят дороже, чем та. что снял для себя Нетаниягу”.