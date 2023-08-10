



"Из-за диктатора": Моше Редман Абутбуль переименовал Неве Атив в Неве Родан

Протестующие против путча сообщают о своем очередном подвиге в “борьбе с диктатурой”.



Протестующие натянули на въезде в мошав Неве Атив, где отдыхает премьер-министр Биньямин нетаниягу с супругой гигантский плакат “Неве Родан” (“Оазис диктатора”). Об этом с гордостью сообщил один из вождей борцов с Нетаниягу, Моше Редман, в последние дни прибавивший к своей фамилии “Абутбуль”.



Злые языки из числа правых журналистов утверждают, что Абутбуль и К не спят в палатках, расставленных ими в Неве Атив, а уходят на ночь в отели”комнаты в которых стоят дороже, чем та. что снял для себя Нетаниягу”.



עדכון לייב מהנעשה ב ״נווה רודן״ 🤦‍♂️



ישראל 2023 היא כבר לא דמוקרטיה, היא דיקטטורה הלכה למעשה. לא נשתוק מול הבושה הזו, בושה, בושה, בושה! עלו לרכב ושימו בוויז - נבי חז׳ורי אנחנו צריכים אתכם.ו כאן ✊🇮🇱 pic.twitter.com/Fxw2WQGxhU — Moshe Radman Abutbul משה רדמן אבוטבול (@RadmanMoshe) August 8, 2023