



Тель-Авив остановится из-за демонстрации против правительства

Полиция предупреждает о больших пробках в районе Тель-Авива вечером 14 января.



Полиция готовится к демонстрации, которая состоится сегодня 14 января на площади ГаБима в Тель-Авиве в знак протеста против плана правовой реформы, представленного министром юстиции Яривом Левиным. После демонстрации, прошедшей на прошлой неделе, полиция готовится к гораздо большему количеству людей, и ожидается, что многие улицы и районы в этом районе будут перекрыты уже в 18:00.



Дороги и участки улиц, которые будут перекрыты сегодня вечером в Тель-Авиве: Дизенгоф-Кинг Джордж в восточном направлении; Дизенгоф-Тасрат на юг и восток; Дизенгоф-Шдерот Хен на восток; Дизенгоф-Ибн Гвироль на восток и север; Кинг Джордж-Бен Цион на восток; Бен Цион-Мельчеи на восток; Ахад Ха Ам-Ротшильд на восток; Хашмонам-Ротшильд на восток; Ибн Гвироль-Марморек на запад; Ротшильд-Бердичевски на север.