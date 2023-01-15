



Из-за давки у Габима протесты перенесут на улицу Каплан

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Дафна Лиэль сообщает о том, что организаторы протестов против правовой реформы 14 января у театра Габима в Тель-Авиве “учли допущенные ошибки”.



После заявлений о переполненности и скученности организаторы протеста переносят его на улицу Каплан, где когда-то проходили демонстрации социального протеста. Демонстрация в предстоящую субботу вечером пройдет в Кирьят Ха Мемшала, а затем разделится по разным осям.