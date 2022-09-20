



Из-за бедуинских грабежей: наблюдатели ЦАХАЛа переведены в населенные пункты



12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что ЦАХАЛ вынужден изменить порядок развертывания сил вдоль египетской границы из-за продолжающегося беспредела, грабежей и воровства со стороны бедуинской общины Негева.



Командование бригады Паран решило, что наблюдательные посты ЦАХАЛа будут переведены на территорию населенных пунктов или размещены в непосредственной близости от них. Одной из задач наблюдателей теперь станет идентификация воров и грабителей.



Ряд жителей приграничной полосы, со своей стороны, решил прекратить платить “взносы за безопасность” - в знак протеста против того, что власти и полиция бросили их на произвол судьбы перед лицом бедуинской преступности.



В прессе опубликована запись звонка жителя Гиват-Бар в полицию: “Тут безумная стрельба, Стреляют очередями и постоянно. Тут устроили настоящий полигон, это длится уже больше двух часов, и патрульные так и не прибыли, никто мне даже не перезвонил”. Полицейский отвечает: “Как только начинается пальба - мы не можем туда ехать. Мы - не ЦАХАЛ, у нас нет бронежилетов”.



Дети в приграничных поселениях в таких ситуациях укрываются в убежищах - из опасений шальной пули. Десятки жителей Гиват Бар заявили о прекращении уплаты “взносов за безопасность”: “Нет тут никакой безопасности, так за что же мы платим?”



Жители региона безжалостно критикуют полицейского командира в Негеве Нахшона Наглера: Так жить невозможно, мы не можем ездить по дорогам, мы не можем прекратить грабежи, в полях у фермеров постоянно воруют”.



Наглер в ответ говорит: “Я вас понимаю, вы правы. Но мы не можем с этим справиться. У нас - нехватка персонала в данном районе. Нам не хватает 220 полицейских”.

