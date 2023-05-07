



Из соображений безопасности закроют дороги вокруг кратера Рамон на пару дней

В связи с операцией по обеспечению безопасности представитель ЦАХАЛа объявил, что кратер Рамон и участки дорог на юге страны будут закрыты для движения в ближайшие дни.



Кратер Рамон будет закрыт для движения транспорта с 19:00 7 мая 2023 г. до 10:00 среды, 10 мая 2023 года.



Участок шоссе 40 от Мицпе-Рамон до города Шитим и участок шоссе 13 от Беэр-Рестаха до Цихора будут закрыты для движения завтра и во вторник с 06:00 до 09:30 и с 11:30-13:30 в эти дни.



Армия обороны Израиля ранее закрывала дороги на юге Израиля, когда проводила испытания разрабатываемых видов оружия.

