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Из Швеции вышлют мужчину, оскорбляющего Коран
27.10.2023 14:15 Катя Шульц

Из Швеции вышлют мужчину, оскорбляющего Коран

Иммиграционная служба Швеции объявила, что Сельван Момика, который до этого несколько раз пытался сжечь Коран, будет депортирован.

Шведское миграционное агентство также заявило, что, учитывая, что Момику могут подвергать пыткам в его родной стране, Швеция решила пока не исполнять этот приговор. По словам чиновников этого ведомства, по этой причине ему выдан ограниченный вид на жительство до 16 апреля 2024 года, после чего он все-таки будет депортирован. Об этом сообщает IRNA.
 

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