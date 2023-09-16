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Из Одессы отправлено очередное судно с агропродукцией
16.09.2023 14:24 Алина Груднева

Из Одессы отправлено очередное судно с агропродукцией

В субботу, 16 сентября, из одесского порта вышло очередное судно с агропродукцией.

Информацию об этом подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Сухогруз PUMA покинул порт Одессы с 30 тысячами тонн рапса и металла", - сообщил он.

По словам Кубракова, это уже пятое по счету судно с продовольствием, которое воспользовалось временным эвакуационным коридором из черноморских портов Украины после того, как Россия разорвала "зерновую сделку".

Ожидается, что сухогруз доставит агропродукцию в страны Африки и Азии.

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