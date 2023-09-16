



Из Одессы отправлено очередное судно с агропродукцией

В субботу, 16 сентября, из одесского порта вышло очередное судно с агропродукцией.



Информацию об этом подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



"Сухогруз PUMA покинул порт Одессы с 30 тысячами тонн рапса и металла", - сообщил он.



По словам Кубракова, это уже пятое по счету судно с продовольствием, которое воспользовалось временным эвакуационным коридором из черноморских портов Украины после того, как Россия разорвала "зерновую сделку".



Ожидается, что сухогруз доставит агропродукцию в страны Африки и Азии.