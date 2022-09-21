



Из мобилизованных создадут новые части для защиты "оперативной глубины"

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов: планируется формирование новых частей для создания оперативной глубины на направлениях СВО и защиты границы РФ.



Андрей Картаполов также сказал: "Мобилизовать сначала могут солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.



«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них»



По его мнению, в первую очередь частичная мобилизация коснется резервистов, имеющих современные специальности, «такие как операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты"