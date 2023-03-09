



Из мэрии Софии под возгласы "Ура!" выбросили флаг Украины

Кандидат в депутаты Болгарии от пророссийской партии "Возрождение" Атанас Штефанов выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины, который назвал "фашистским", сообщает News.bg.



На видео, которое опубликовала маргинальная партия "Мир", видно, как Штефанов снимает флаг со здания Софийской мэрии и сбрасывает его с балкона под аккомпанемент возгласов "Ура!". Флаг потом забрали с улицы.



"Мы сняли фашистский флаг, которому там не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем легитимизировать фашистов и Холокост", - прокомментировал свой поступок политик.



Кандидата в депутаты похвалил лидер партии "Мир" Симеон Славчев, который также участвует в досрочных парламентских выборах 2 апреля. Партия на выборах 2 октября 2022 года получила 4536 голосов (0,18%).



Как напоминает News.bg, еще в октябре 2022 года сторонники "Возрождения" требовали снять флаг Украины с фасада Софийской мэрии, после того, как несколькими месяцами ранее сторонникам партии удалось снять его вилами, но затем его снова разместили на балконе здания.



Затем выяснилось, что флаг был снят заместителем председателя Софийского муниципального совета Бориславом Ивановым, что стоило ему должности. Партия "Возрождение", к которой принадлежал Иванов, отмежевалась от его поступка.