



Из конституции Ирландии удалят упоминание о месте женщины в доме

Правительство Ирландии объявило, что давно обещанный референдум об изъятии из Конституции упоминаний о "месте женщины в доме" состоится в этом ноябре.



Проекты одного или нескольких законов о референдуме будут опубликованы до конца июня.



Глава правительства сказал: "Слишком долго женщины и девушки несли непропорциональную долю обязанностей по уходу, подвергались дискриминации дома и на работе, объективировали или жили в страхе перед домашним или гендерным насилием.



"Мне приятно сообщить, что правительство планирует провести референдум в ноябре этого года для внесения изменений в нашу Конституцию, чтобы закрепить гендерное равенство и удалить устаревшую ссылку на "женщину дома", в соответствии с рекомендациями Гражданской ассамблеи по гендерному равенству."