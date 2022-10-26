



Из Кейсарии на улицу Газа. Нетаниягу хочет переехать в Иерусалим



В последние дни в муниципалитете Иерусалима ведутся лихорадочные дискуссии по поводу просьбы семьи Нетаниягу перенести свою резиденцию из Кейсарии в один из двух домов, принадлежащих семье в иерусалимском районе Рехавия.



Семья Нетаниягу попросила сделать дом на улице Газы в Иерусалиме своей постоянной резиденцией. В последние дни в муниципалитете Иерусалима ведутся лихорадочные обсуждения по поводу просьбы семьи Нетаниягу перенести свою резиденцию из Кейсарии в один из двух домов, принадлежащих семье в иерусалимском районе Рехавия, в нескольких минутах ходьбы от комплекса резиденций премьер-министра в Бальфуре. Об этом впервые сообщил Офер Хадад на "Радио Иерусалим".



Высокопоставленный чиновник в муниципалитете отмечает, что обсуждения ведутся при участии сотрудников ШАБАК, которые должны будут обеспечить охрану дома. Следует отметить, что дом в Газе уже часто использовался семьей Нетаниягу в течение последнего года после того, как семья была вынуждена покинуть Бальфур, однако изменения, которых требует семья, касаются постоянной охраны и, возможно, даже ремонта части здания.



У семьи Нетаниягу есть два дома в Иерусалиме, один на улице Хафорез в районе Катмон, а другой, просторный дом площадью около 240 метров в районе Рехавия, это в дополнение к дому в Кейсарии, который семья использовала в течение последнего года. По словам источника, присутствовавшего на переговорах, неотъемлемой частью просьбы семьи Нетаниягу именно в данный момент является превращение этого дома в официальную резиденцию. Офис главы оппозиции предпочел не комментировать эту новость.