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Из Израиля в Сирию переводятся десятки миллионов шекелей
05.09.2022 08:40 Аркадий Бочаровский

Из Израиля в Сирию переводятся десятки миллионов шекелей


Газета Исраэль Ха Йом опубликовала материал о том, как с помощью “благотворительной ассоциации” из Израиля на протяжении длительного времени переводятся деньги на сирийские территории, контролируемые джихадистами.

Перевод денежных средств на территорию государства-врага строго запрещен израильским законодательством.

Расследование проведено организацией Ад Кан. Деньги собираются среди мусульманских жителей Израиля и Палестинской автономии ассоциацией Ал-Калув ар-Рахима (милосердные сердца).

Организация создана в 2016 году активистами запрещенного в Израиля Северного Крыла Исламского Движения Израиля.

Деньги переводятся из Израиля турецкой “благотворительной ассоциации” АТАА, также организованной активистами Северного Крыла. Оттуда деньги переводятся в Идлиб “на помощь сирийским беженцам”.

Полгода назад Аль-Калув ар-Рахима собрала и перевела 32 миллиона шекелей. менее одного процента собранных средств тратятся в Израиле.

Директор  Аль-Калув ар-Рахима Раид Бадр, житель Туран в прошлом собирал средства для ХАМАСа. В 2002 году во время рейда полиции в доме Бадра было конфисковано 932 тысячи шекелей.
 

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