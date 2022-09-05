



Из Израиля в Сирию переводятся десятки миллионов шекелей



Газета Исраэль Ха Йом опубликовала материал о том, как с помощью “благотворительной ассоциации” из Израиля на протяжении длительного времени переводятся деньги на сирийские территории, контролируемые джихадистами.



Перевод денежных средств на территорию государства-врага строго запрещен израильским законодательством.



Расследование проведено организацией Ад Кан. Деньги собираются среди мусульманских жителей Израиля и Палестинской автономии ассоциацией Ал-Калув ар-Рахима (милосердные сердца).



Организация создана в 2016 году активистами запрещенного в Израиля Северного Крыла Исламского Движения Израиля.



Деньги переводятся из Израиля турецкой “благотворительной ассоциации” АТАА, также организованной активистами Северного Крыла. Оттуда деньги переводятся в Идлиб “на помощь сирийским беженцам”.



Полгода назад Аль-Калув ар-Рахима собрала и перевела 32 миллиона шекелей. менее одного процента собранных средств тратятся в Израиле.



Директор Аль-Калув ар-Рахима Раид Бадр, житель Туран в прошлом собирал средства для ХАМАСа. В 2002 году во время рейда полиции в доме Бадра было конфисковано 932 тысячи шекелей.

