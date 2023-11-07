



Из Газы начали эвакуировать украинцев

Граждан Украины начали эвакуировать из Газы, процесс будет продолжаться несколько дней. Об этом заявил посол Украины в Египте Николай Нагорный, передает "Радио Свобода".



"Да, эвакуация началась, она продлится несколько дней. Ситуация очень нестабильна, существует много рисков, которые могут повлиять на эвакуацию. Делается все возможное для осуществления безопасной, организованной, скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы", - подчеркнул дипломат.



Он отметил, что пока не состоялась успешная эвакуация, он не может раскрывать деталей.



Напомним, после того, как боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, израильские военные начали блокаду Газы. При этом все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава не работали.



Согласно последним данным, на территории Газы находились 357 украинцев. В основном это женщины и дети. Среди всех граждан Украины, которые застряли в палестинском анклаве, есть раненые.