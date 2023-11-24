



Из Газы эвакуированы еще восемь украинцев

Еще восемь граждан Украины эвакуированы из Газы в Египет за последние сутки.



Об этом в комментарии информационному агентству УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



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По его словам, в пятницу, 24 ноября, 26 украинцев были доставлены чартерным рейсом в Молдову. Дипломаты помогли украинцам добраться до своей страны. В МИД пояснили, что всего в рамках первого этапа из Газы вывезены 259 человек.



"Усилия МИД Украины по помощи гражданам в Газе находятся на особом контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", - подчеркнул Николенко.