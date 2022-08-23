



Итоги заседания Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС

США и Британия на заседании Совбеза ООН назвали Россию виновником кризиса вокруг Запорожской АЭС. Позиция США и Великобритании прозвучала однозначно: Россия должна вывести свои войска с территории ЗАЭС и вообще из Украины, и тогда кризиса вокруг атомной станции не будет.



В то же время представитель России заявил, что на территории ЗАЭС тяжелого вооружения нет и что российская армия не использует станцию в военных целях.



Текущие итоги срочного заседания Совета Безопасности ООН по поводу ситуации на Запорожской АЭС:



▪️США и Британия обвинили РФ в кризисе вокруг станции и требуют вывести войска с территории ЗАЭС и со всей Украины.



▪️ОАЭ призвали к дипломатическому разрешению конфликта в Украине.



▪️Представитель России Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС за последние недели еще больше обострилась и в обстреле станции обвинил Украину.



▪Китай призвал обе стороны обеспечить работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.