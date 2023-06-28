



Итамар Бен-Гвир встретится с Коби Шабтаем



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир встретится сегодня, 28 июня, с начальником полиции Шабтаем, чтобы обсудить вопрос о продлении срока полномочий начальника полиции. Бен-Гвир ранее пояснил, что он не намерен продлевать срок полномочий Шабтая еще на один год, а сам Шабтай в начале недели также заявил, что не намерен работать на этом посту четвертый год.



Ожидается, что они также обсудят ряд назначений в высшем руководстве полиции, и их мнения по некоторым назначениям расходятся. Если соглашение не будет достигнуто, то назначения на все руководящие должности в полиции могут быть отложены до назначения нового начальника полиции в начале 2024 года.



Министр и комиссар не встречались для профессионального разговора в течение двух с половиной недель.



Бен Гвир уже присматривается к возможным преемникам Шабтая. Кандидатами на этот пост являются начальник прибрежного округа Йорам Софер, начальник Иерусалимского округа Дорон Турджеман, заместитель начальника полиции Авшалом Пелед, начальник Центрального округа Ави Битон и бывший начальник Иерусалимского округа Йорам Халеви.

