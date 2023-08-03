



Итамар Бен-Гвир: полицию пытаются запугать

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в среду обвинил департамент расследования полицейских (МАХАШ), расследующий предполагаемое насилие со стороны полиции в отношении демонстрантов, в попытке ограничить деятельность подразделений по борьбе с беспорядками. Бен-Гвир пообещал полицейским “полную поддержку”.



Бен-Гвир сделал это во время посещения сотрудников тель-авивского спецподразделения Ясам, командир которого находится под следствием Департамента внутренних расследований полиции в связи с обвинениями в насилии со стороны демонстрантов.



Государственная прокуратура в своем заявлении отвергла предположения о том, что департамент не является объективным в своей работе, и осудила "попытку Бен Гвира очернить" его деятельность.



В течение дня начальник специального патрульного подразделения Ясам тель-авивской полиции Яир Хануна и еще четыре сотрудника были допрошены в департаментев связи с обвинениями в применении чрезмерной силы во время акций протеста.



Бен Гвир, чье министерство отвечает за полицию, сказал офицерам, что поведение НИИД "вызывает недоумение и очень серьезное".



"Я видел, как они пытаются запугать вас и угрожать вам, но это не сработает", - сказал Бен Гвир и задал вопрос, почему МАХАШ потратил несколько часов на допрос Хануна. "Чего они хотят? Чтобы на улицах Тель-Авива царил беспредел?"



"Вы - наши герои, и при мне вы будете иметь полную поддержку", - сказал Бен-Гвир.



Бен-Гвир потребовал от полиции жестких действий в отношении протестующих против радикальной реформы судебной системы, проводимой правительством. В рамках своей тактики протеста демонстранты регулярно перекрывают основные автомагистрали, что приводит ко все более ожесточенным столкновениям с полицией.



Бен-Гвир отметил, что он не одобряет насилие со стороны полиции и что "иногда она заходит слишком далеко", но подчеркнул, что, по его мнению, он не увидел никаких правонарушений в кадрах недавних столкновений, которые привели к расследованию.



"На тех видеозаписях, которые я видел, была применена разумная сила. Вы работаете для всех нас, чтобы был правильный баланс между свободой слова и свободой передвижения. Я видел довольно много видеозаписей, где видно, как некоторые из протестующих ругаются, плюются, бросают в вас заграждения и пытаются напасть на вас".