



Итамар Бен-Гвир не сможет работать с Коби Шабтаем



После заявления Бен Гвира о том, что начальник полиции Израиля Коби Шабтай обещал ему заморозить некоторые назначения на высшие должности в полиции - политик пошел на попятную.



Бен Гвир поговорил с сотрудниками Шабтая и намекнул, что не сможет продолжать работать с Шабтаем: "Мне будет трудно работать с начальником полиции, который обещает мне, что он не будет заложником политических капризов - и не исполняет, который говорит мне, что знает, что это против закона и несмотря на это проводит назначения. Мне нужен сильный начальник полиции". Офис Шабтая предпочел воздержаться от комментариев.

