



Итамар Бен-Гвир: мы будем проявлять нулевую терпимость к анархистам



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир недавно вместе с комиссаром полиции Коби Шабтаем и начальником тель-авивской полиции Давидом Фило провел оценку ситуации в полицейском управлении Тель-Авива: "Мы должны проявить абсолютную нетерпимость к анархистам, которые нападают на полицейских, прорываются через полицейские заслоны и приводят к анархии".



Бен-Гвир заявил: "Поддерживаю сотрудников полиции Израиля за применение мер по разгону анархистов, которые устроили беспорядки и пытались заблокировать Аялон. В течение всего утра полиция была очень терпелива с анархистами, но с того момента, как они перешли все границы, прорвались через барьеры и бросили их в полицейских, бросали в полицейских камни и принесли анархию, полиция Израиля должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для поддержания общественного порядка и привычного уклада жизни граждан Израиля"