



Италия усилит восточный фланг НАТО

Италия намерена усилить своими военнослужащими восточный фланг НАТО.



По данным Corriere della Sera, такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.



По его словам, для усиления восточного фланга Италия направит около 3,4 военных.



"Мы продолжим свое активное участие в инициативах на восточном фланге НАТО. Обязательства предусматривают размещении к 2023 году техники и материалов, пяти частей ВМФ и около тридцати авиационных средств", - сказал Крозетто.



По его словам, в следующем году планируется размещение в Балтийском море кораблей "с возможностями противовоздушной и противоракетной обороны" в качестве вклада в укрепление воздушного пространства Польши.



Помимо прочего, Италия разместила свой зенитный ракетный комплекс SAMP-T в Словакии.

