



Италия требует равного партнерства по истребителям с Великобританией и Японией

Италия должна иметь равный режим в партнерстве с Великобританией и Японией для разработки нового реактивного истребителя, заявил Министр обороны Италии Гвидо Кросетто. В настоящее время переговоры продолжаются, чтобы определить роли каждой страны в амбициозном проекте.



В этом месяце три страны объявили о создании Глобальной программы боевой авиации (GCAP) по разработке к 2035 году самолета следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.



Партнерство возникло, когда Франция, Германия и Испания выдвинули конкурирующий план по созданию военного самолета в рамках европейской попытки укрепить безопасность на фоне вторжения России в Украину.



Кросетто, соучредитель партии премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии", заявил, что Рим примет окончательное решение о том, сколько инвестировать в многомиллиардный проект, после того, как будут определены дополнительные детали.



"Италия может продолжать идти по этому пути только в том случае, если она будет иметь такой же вес, как Япония и Великобритания, в технологиях, исследованиях, а затем, если на то пошло, и в результатах", — сказал он в интервью Reuters.



Британская BAE Systems PLC, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская оборонная группа Leonardo возглавят разработку самолета, а европейский производитель ракет MBDA и другие компании также примут участие.



"Я думаю, что задача состоит в том, чтобы значительно ускорить исследовательскую и технологическую часть, а затем стать привлекательным для других стран в течение следующих двух или трех лет", — сказал он.

