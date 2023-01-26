



Италия полностью откажется от российского газа

Италия полностью откажется от российского газа с 2024-2025 годов



Как заявил Генеральный директор Eni Клаудио Дескальци, страна взяла курс на прекращение "газового" сотрудничества с Россией. Руководитель компании настроен оптимистично и ожидает с 2024-25 годов полного отказа от голубого топлива из России.



Италия планирует заместить российский газ, прежде всего, поставками из Алжира. Эта африканская страна ежегодно увеличивает поставки топлива: в 2021 году Италия получила от нее 21 млрд кубометров газа, в 2022 году – 25 млрд, а на 2023-й запланировано ввезти 28 млрд кубометров газа.