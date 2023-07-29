Италия подвергла критике обещание Путина по "бесплатному зерну"
Италия раскритиковала обещание президента России Владимира Путина о предоставлении "бесплатного зерна" Африке.
По данным ANSA, с критикой в адрес главы Кремля выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.
"Предложение Путина, мол, "мы будем посылать вам зерно бесплатно", не является правильным. Если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно вырастут", - пояснил Таяни.
Глава итальянского внешнеполитического ведомства настаивает на сохранении диалога в отношении "зернового коридора".
"Мы поддерживаем дипломатические действия Турции. В основном, именно африканские народы расплачиваются за приостановку действия соглашения", - пояснил он.