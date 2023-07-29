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Италия подвергла критике обещание Путина по "бесплатному зерну"
29.07.2023 16:51 Алина Груднева

Италия подвергла критике обещание Путина по "бесплатному зерну"

Италия раскритиковала обещание президента России Владимира Путина о предоставлении "бесплатного зерна" Африке.

По данным ANSA, с критикой в адрес главы Кремля выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.

"Предложение Путина, мол, "мы будем посылать вам зерно бесплатно", не является правильным. Если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно вырастут", - пояснил Таяни.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства настаивает на сохранении диалога в отношении "зернового коридора".

"Мы поддерживаем дипломатические действия Турции.  В основном, именно африканские народы расплачиваются за приостановку действия соглашения", - пояснил он.

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