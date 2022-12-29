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Италия готова стать гарантом мирного процесса по Украине
29.12.2022 16:43 Алина Груднева

Италия готова стать гарантом мирного процесса по Украине

Рим готов выступить в качестве гаранта возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, подведя итоги недавних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Существуют сложности в том, чтобы потом гарантировать мирный процесс, поэтому я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу", - сообщила она.

Мелони объявила о намерении посетить Киев до конца февраля 2023 года, отметив, что не ощущает со стороны РФ сигналов о намерении мирного урегулирования конфликта.

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