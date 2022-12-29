



Италия готова стать гарантом мирного процесса по Украине

Рим готов выступить в качестве гаранта возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.



Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, подведя итоги недавних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Существуют сложности в том, чтобы потом гарантировать мирный процесс, поэтому я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу", - сообщила она.



Мелони объявила о намерении посетить Киев до конца февраля 2023 года, отметив, что не ощущает со стороны РФ сигналов о намерении мирного урегулирования конфликта.