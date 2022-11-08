



Италия готова передать Украине ПВО SAMP/T, – СМИ

Италия готовит новый пакет вооружений для Украины, который включает различные системы противовоздушной обороны, в том числе SAMP/T средней дальности и Aspide, а также переносные ракеты Stinger. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой не представителя правящей коалиции Италии.



Вместе с тем источник не уточнил, сколько систем ПВО Италия хочет направить в Украину и когда партия оружия будет передана Киеву.



Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с новым министром обороны Италии Гвидо Кросетто. Среди прочего поднималась тема помощи Украине. В частности, министры обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросе поддержки Украины, включая противовоздушную оборону.



Напомним, что в Украине уже прибыли системы ПВО NASAMS и Apside из Норвегии, Испании и США.