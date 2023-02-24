



ISW: Зачем Россия создает провокации на границе с Черниговщиной и в Молдове

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения Россия пытается создать условия для проведения операций под фальшивым флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что 23 февраля Оперативное командование "Север" проинформировало, что разведка уже зафиксировала, как колонны окупантов с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, похожую на украинскую, продвигаются в районы границы Черниговской области.



В ОК "Север" объяснили, что целью этих операций под фальшивым флагом является попытка обвинить войска Украины в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, имея в виду, скорее всего, Беларусь.



"Возможно, Кремль готовит атаки под фальшивым флагом, чтобы втянуть Беларусь в войну (напомним заявление Луканешко от 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины)", - говорится в отчете.



ISW продолжает оценивать, что нападение Беларуси или России на северные украинские регионы очень маловероятно, но Кремль стремится дожать Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы взорвать поддержку Киева.



Такая операция под фальшивым флагом может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе с целью ослабления украинской обороны на востоке Украины и подготовки к контрнаступательным операциям.



Специалисты похоже, что Москва также создает информационные условия для проведения операции под фальшивым флагом в оккупированном Приднестровье.



В Институте изучения войны указали, что 23 февраля Минобороны РФ распространило ложь о том, что украинские войска в ближайшее время планируют осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья.



Государство-террорист убеждало, что украинские силы переоденутся как российские военные и устроят якобы наступление на Приднестровье. В свою очередь правительство Молдовы опровергло обвинения.



"Министерство обороны РФ, вероятно, стремилось поднять этот ложный нарратив, чтобы извратить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориям Украины", - добавили аналитики.



Ключевые выводы ISW:

Путин продолжает высказывать шаблонную риторику на публичных мероприятиях, которые дают ему возможность формировать российское информационное пространство в канун годовщины вторжения России в Украину.

Вероятно, Путин пытался приуменьшить последние всплески критики по интеграции "ДНР" и "ЛНР" в вооруженные силы РФ.

Похоже, Путин больше озабочен обращением к ультранационалистическим провоенным идеологам бессмысленными жестами, чем представлением любого нового подхода к достижению целей Кремля в Украине.

Путин, вероятно, продолжает страдать предвзятостью подтверждения в своей вере в то, что желание России воевать переживет желание Запада поддерживать Украину.

Российский источник пытался помешать западным дискуссиям об обнародовании секретной информации по поводу соображений Китая о предоставлении летальной помощи России.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 23 февраля министерство обороны РФ выполнило полный артиллерийские боеприпасы после безумной поддержки в российском информационном пространстве.

Российские войска вели наземные атаки вблизи Сватового и Кременной.

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.

Российские власти заявили о досрочном завершении ремонта пролетов моста через Керченский пролив.

Российские чиновники продолжают предлагать дополнительные и недостаточные льготы по поддержке российских военных и производителей оборонной продукции.

Оккупанты продолжают пытаться милитаризировать украинских детей через внедрение программ военно-патриотического воспитания на оккупированных территориях.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.