



ISW: ВСУ смогут продолжить успешное контрнаступление зимой

Зимняя погода может нанести несоразмерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо обеспеченные ВСУ вряд ли остановят контрнаступление. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики пишут, что украинские силы могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в грязные осенние месяцы.



"Если бой прекратится этой зимой, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией нескольких кампаний с обеих сторон. Российские кампании по захвату пяти областей завершились несколько месяцев назад и ее войска твердо обороняются на большей части линии фронта", - отмечают аналитики.



Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения крупной победы в Херсоне. Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.



Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней, считают эксперты.



Украинские военные официальные лица и кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.



Россияне пока что отходят относительно организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.



Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии снабжения на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.



"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", - подчеркивают аналитики ISW.



Ключевые выводы аналитиков ISW

Украинские силы неуклонно продвигались в Херсонской области 10 ноября, пока российские войска отходили на левый берег Днепра.

Вывод российских войск займет некоторое время, и боевые действия будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и натыкаются на заранее подготовленные российские оборонительные рубежи, особенно вокруг города Херсон.

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Напомним, вчера украинские защитники сообщили об освобождении Снигиревки и опубликовали соответствующее видео. Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ с октября уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.