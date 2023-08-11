



ISW: "Вагнеровцы" могут готовить возвращение в РФ из Беларуси

Недавное в СМИ обсуждалась информация о намерении непризнанного президента Александра Лукашенко выгнать "вагнеровцев" из Беларуси. Да, наемники ЧВК "Вагнера" продолжают сохранять присутствие на базах в Беларуси, при этом перемещение обратно на территорию РФ может осуществляться в несколько этапов. В то же время статус предполагаемого ухода определенного количества боевиков остается неясным.



Внимание на это обратили аналитики Института изучения войны ISW в своем отчете.



Эксперты обратили внимание, что на спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество автомобилей в лагере "вагнеровцев" в Целе (район Осиповичи) в Беларуси. Кадры также могут даже указывать на то, что в период с 1 по 9 августа на базу прибыло больше автомобилей.



Украинские источники продолжают сообщать о расширении деятельности группы "Вагнера" в Брестской области, а 10 августа источник, связанный с "вагнеровцами", опубликовал кадры, показывающие, что инструкторы этой ЧВК продолжают обучать белорусских военнослужащих.



Источник, связанный с ЧВК "Вагнера", усилил опровержение предполагаемого наемника этой компании, в котором боевик заявил, что предположения являются "фантазиями", хотя признал, что многие "вагнеровцы" сами часто не узнают о своем развертывании до последнего момента.



При этом аналитики Института изучения войны не обнаружили контрпризнаков, которые опровергли бы недавние предположения от 8 августа о том, что ЧВК "Вагнера" доставила автобусами от 500 до 600 наемников из Беларуси в российские Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области.



Российские источники предположили, что"вагнеровцы" планируют провести второй этап своего предполагаемого вывода из Беларуси 13 августа, но небольшая группа инструкторов этой ЧВК останется в Беларуси для обучения белорусских военных.



Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин еще не прокомментировал эти предположения ни напрямую, ни через посредников, как он это делал ранее. Это можно объяснить тем, что "повар Путина", возможно, не имеет полной свободы комментировать будущее "вагнеровцев", идет речь в отчете.



В ISW отметили, что в последний раз Пригожина публично видели в кулуарах Экономического гуманитарного форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге 27 июля, а последний раз он комментировал будущее ЧВК в аудиозаписи, опубликованной 30 июля, во время которой он утверждал, что "вагнеровцы, которые не подписывающие контракты с Минобороны РФ, прибудут в Беларусь к 5 августа.



По оценке ISW, слухи об уходе ЧВК "Вагнера" из Беларуси предполагают, что Кремль, возможно, нарушает положения соглашения, заключенного при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что положило конец восстанию наемников 24 июня.



"Связанные с Кремлем источники возобновили атаки на Пригожина в начале августа, а само предположение может быть частью информационной операции, направленной на унижение позиций Пригожина среди боевиков ЧВК "Вагнера" или с какой-то другой целью", - говорится в публикации.



Ключевые выводы:

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, и 10 августа продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Российский "военкор" обвинил военнослужащих РФ в фабрикации или приукрашивании заявлений о том, что они якобы уничтожают технику ВСУ.

Войска РФ в ночь с 9 на 10 августа нанесли еще одну серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.

Кремль, вероятно, пытается криптонационализировать российского интернет-гиганта "Яндекс", чтобы усилить контроль над информационным пространством в РФ в рамках подготовки к президентским выборам в 2024 году.

Возможная передача "Яндекса" аффилированным лицам первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко предполагает, что Путин стремится вознаградить Кириенко за его личную лояльность, особенно после восстания "вагнеровцев" 24 июня.

10 августа аффилированные лица арестованного военного преступника, бывшего офицера ФСБ и ярого ультранационалиста Игоря Гиркина продолжают открыто атаковать Кремль.

Войска РФ 10 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области и восточной границы Запорожской области, и на западе Запорожской области, и добились определенных успехов.

ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и 10 августа продвинулись в районе западной границы Донецкой области и восточной части Запорожской области.

Российские официальные лица продолжают подчеркивать заявленный успех российской оборонно-промышленной базы.

Украинский военный представитель сообщил, что войска РФ используют гражданскую инфраструктуру для репрессий против местного населения на оккупированных территориях.

Напомним, что после неудачного мятежа в РФ вожака "вагнеровцев" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Сейчас там находится более 3,5 тысячи наемников. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО. В Альянсе заявили, что не видят прямой или косвенной угрозы со стороны находящихся в Беларуси российских боевиков.