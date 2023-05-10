



ISW: "Вагнер" не вышел из Бахмута, так как зависит от российского командования

Неспособность руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выполнить свою угрозу отхода из Бахмута свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Минобороны России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



Пригожин попытался шантажировать Минобороны России, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и в дальнейшем он мог самостоятельно заявить о победе перед запланированным украинским контрнаступлением.



Пригожин раскритиковал должностных лиц, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленное сохранение снарядов и за то, что российские военнослужащие гибнут в бою. Он, вероятно, ожидал, что Минобороны России полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей в пользу регулярных российских сил, но понял, что в настоящее время он не может выполнить свой ультиматум.



Пригожин также, вероятно, осознал, что у него не так много рычагов влияния на Минобороны России, как он себе представлял.

Ключевые выводы ISW:



Президент РФ Владимир Путин отказался использовать свое обращение ко Дню победы для внесения каких-либо существенных риторических изменений и повторил существующие нарративы.



Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что не выведет боевиков из Бахмута к ранее заявленному сроку 10 мая.



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Напомним, что ранее на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, их главарь Евгений Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.