



ISW: "Вагнер" может снова стать серьезной угрозой

Частная военная компания "Вагнера" может перейти в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ и снова представлять серьезную угрозу для украинских военных. Возглавить же наемников может даже сын бывшего главаря Евгения Пригожина. Об этом сговорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что статус "Вагнера" пока остается непонятным, ведь наемники разбросаны по нескольким разным странам. Однако 29 сентября российский диктатор Владимир Пуитн встретился с бывшим командующим "Вагнером" и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, выполняющих боевые задачи, прежде всего, в Украине.



Некоторые представители "Вагнера" негативно отреагировали на это заявление и стали заявлять, что место Пригожина должно занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.



"Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским МО и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы", - пишут аналитики. .



Российский инсайдерский источник заявил, что Павел Пригожин не является самостоятельным игроком, а находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.



Другой провагнеровский источник утверждал 30 сентября, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить элементам группы "Вагнера" присоединиться к Росгвардии в качестве отдельного подразделения.



"Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно", - отметили в ISW.



Аналитики сообщили, что на основе этих данных пересмотрели свою оценку и теперь полагают, что "Вагнер" снова может потенциально стать серьезной угрозой.



"Начальная оценка (что "Вагнер" потерял эффективность, - ред) будет недействительной, если они восстановят себя как согласованное и большое формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством", - отметили в ISW.



Ключевые выводы: