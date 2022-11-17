



ISW: В России агитируют принудительно вывозить и усыновлять украинских детей

В РФ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики указывают, что в снятых роликах предоставляют данные о том, что с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей было "эвакуировано" более 150 тысяч несовершеннолетних.



"Непонятно, как именно российские источники подсчитывают эту цифру. Ведь украинские официальные лица раньше оценивали количество принудительно вывезенных детей в 6-8 тысяч", - отмечают в отчете ISW.



Также специалисты рассказывают, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудничает с Уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой над тем, чтобы "трудные подростки" из разных регионов России и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей были доставлены в Чечню для "профилактической работы" и "военно-патриотического воспитания".



В свою очередь Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя.



"Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом программ отпуска и реабилитации составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, равнозначной нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - добавили в Институте изучения войны.



Ключевые выводы ISW:

Украинские источники продолжили выяснять ущерб от масштабного ракетного удара России по территории Украины 15 ноября.

Российское информационное пространство в значительной степени проследило за Кремлем, называющим ракетный удар по территории Польши провокацией Запада.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, вероятно, преследуя амбициозные политические цели.

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по направлениям Сватово и Кременной.

Российские оккупанты продолжали наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.

Украинские силы продолжали обстрелы российских захватчиков и узлов материально-технического обеспечения на юге Украины.

Многочисленные отчеты свидетельствуют об очень низком морально-психологическом состоянии российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях.

Российские чиновники продолжали пытаться заменить доверенных лиц на оккупированных территориях российскими чиновниками, принудительно переселять жителей и интегрировать оккупированные территории в РФ.

Напомним, Россия насильственно депортировала из Украины более 7 тысяч несовершеннолетних.