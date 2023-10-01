



ISW: в Кремле не определились, какие территории Украины считают "своими"

В Кремле до сих пор не определились с тем, какие захваченные украинские территории считают "своими".



К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).



"Кремль, похоже, до сих пор не уточнил, какие украинские территории, как он утверждает, аннексировала Россия, что привело к длительной неразберихе среди российского правительства и оккупационных чиновников через год после незаконной аннексии оккупированных территорий", - отметили аналитики.



Уточняется, что "губернатор" Севастополя на своей карте продемонстрировал территорией России весь Крым, а также Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В захваченных районах Херсонской области считают территорией РФ все, что простирается до текущей линии фронта. В то же время, 30 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока "не будут освобождены исконные российские территории".



"Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не уточнил, какие именно территории он аннексировал или намерена аннексировать", - подытожили в ISW.