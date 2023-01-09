



ISW: В фейковые "операция возмездия" Минобороны РФ не верят даже пропагандисты

Фейковая "операция возмездия" Минобороны РФ в Краматорске усилила шквал критики в сторону российского военного командования. В нее не захотели верить даже пропагандисты. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



Как пишут аналитики, 8 января Минобороны РФ объявило, что российские силы провели "операцию возмездия" против украинских войск в ответ на удар по Макеевке, в результате которого погибло до 400 мобилизованных солдат.



Минобороны России ложно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске Донецкой области, в результате которого якобы погибли более 600 украинских военнослужащих.



Журналисты побывали на месте удара в Краматорске и заявили, что он пришелся по пустой школе.



Несколько российских военкоров и блогеров негативно отреагировали на заявление Минобороны России, указав, что ведомство часто предъявляет фейковые заявления.



"Пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить на себя ответственность за потери", - отмечают аналитики.



Эксперты отметили, что применение Минобороны России схемы подачи жалоб и возмездия ко многим своим операциям создало негативную обратную связь с видными представителями провоенного российского информационного пространства.



В начале массированной кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины в октябре 2022 года Минобороны России использовало аналогичную формулировку "возмездия" против ударов по мосту через Керченский пролив и другой российской инфраструктуре.



Минобороны России частично использовало эту формулировку, чтобы смягчить требования со стороны провоенного сообщества "отомстить" за действия Украины, но спровоцировало множество ответов от военных блогеров с описанием других случаев, за которые ведомство должно в равной степени "отомстить".



Таким образом, Минобороны России создало петлю негативной обратной связи, в которой оно пытается реагировать на успехи украинских наступательных действий.



Реакция Минобороны России на удар по Макеевке в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства в отношении ведения войны, отмечают в ISW.



Ключевые выводы аналитиков ISW

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 8 января, что Россия планирует начать собственное производство беспилотников иранского производства. [

8 января российские войска продолжали контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Святово-Кременная. Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил 8 января, что российские войска перебросили несколько батальонов из района Бахмута в район Кременной.

Официальный представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил 8 января, что российские силы не контролируют Соледар, а другие официальные украинские источники сообщили, что ВСУ захватили российские позиции под Бахмутом. Известные российские блогеры выразили разные мнения о возможном окружении города.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и на западной окраине Донецка.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил 7 января, что 300 сотрудников чеченского ОМОНа переброшены в Украину.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска использовали зажигательные боеприпасы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Херсоне.

Российские силы продолжают усиливать фильтрационные мероприятия по выявлению партизан на оккупированных территориях. Российские оккупационные власти заявили, что 8 января, вероятно, украинские партизаны совершили диверсию, заминировав газопровод в Луганской области.

8 января российские оккупационные власти активизировали работу по паспортизации на оккупированных территориях.

Напомним, 8 ноября ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки. После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.