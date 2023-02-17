



ISW: Украинцы разрушат планы Путина по захвату Бахмута до 24 февраля

Украинские защитники сломают планы руководителя Кремля Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).



По их словам, о соответствующем приказе российского диктатора рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, РФ также преследует цель провести массированную серию ракетных ударов в год с начала полномасштабного вторжения.



В то же время в отчете указывается, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно заявил, что ожидает окружение Бахмута до марта или апреля.



"Прагматические оценки Пригожина по продвижению России в районе Бахмута в целом были более близки к тактическим реалиям, чем оценки, предусматривающие быстрое продвижение", - объяснили в ISW.



Более того, специалисты подчеркнули, что задача, которую поставил Путин, требует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у оккупантов сил нет, поэтому РФ не достигнет определенной цели.



"Украинская оборона Бахмута помешает Путину утверждать, что российские войска взяли под контроль город до 24 февраля 2023 года и, соответственно, не позволит восстановить надежды России на победу в войне против Украины", - добавили в Институте изучения войны.



Ключевые выводы ISW: