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ISW: У России нет боевой мощи для нового большого наступления
08.02.2023 07:44 Раиса Вовк

ISW: У России нет боевой мощи для нового большого наступления

Российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики обнародовали оценку министерства обороны Великобритании о том, что Москва пыталась начать крупную наступательную операцию с начала января 2023 года, но смогла получить всего несколько сотен метров территории в неделю.

Как говорится в отчете, такие медленные темпы объясняются недостатком боеприпасов в РФ и нехваткой маневренных подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

В то же время специалисты указали, что Россия вряд ли нарастит боевую мощь, необходимую для существенного влияния на исход войны, в то время как военное командование продолжает требовать нереалистичного и масштабного продвижения.

"Российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, эксперты объясняют, что наблюдали, как Кремль сигнализировал о подготовке к наступлению в начале 2023 года и пришли к выводу, что время и пространство могут помешать стремительным и широкомасштабным продвижениям России, поскольку приближается весна, которая непригодна для маневренной войны.

Ключевые выводы ISW:

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу, вероятно, пытается представить Минобороны как эффективный и активный аппарат руководства, поскольку российские военные готовятся к новому большому наступлению в Украине.
  • Российское провоенное сообщество продолжает выражать беспокойство из-за неспособности РФ провести быструю и многоплановую решительную наступательную операцию в установленный срок.
  • Российская государственная энергетическая компания "Газпром" может создать собственную частную охранную службу, вероятно, пытаясь нормализовать связанные с государством военизированные группы и подорвать негосударственные частные военные компании (ЧВК).
  • Возможно, Кремль выполняет некоторые требования, ранее озвученные основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожином, чтобы наладить отношения с другими националистическими деятелями, выступавшими за подобную политику.
  • Российская госдума дополнительно формализовала институт схем социальных выплат на оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей консолидации административного контроля над оккупированными территориями.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Сватового и Кременной.
  • Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута.
  • Российские войска не сделали подтвержденных территориальных достижений на южной оси.
  • Российские чиновники похоже инвестируют в железнодорожную инфраструктуру, чтобы повысить эффективность военного материально-технического обеспечения.
  • Сообщается, что Минобороны России предлагает законопроект, разрешающий всем военнослужащим, включая срочную службу, добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях.
Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты пытаются окружить Бахмут, однако не держат трассы под полным огневым контролем. 

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