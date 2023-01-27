



ISW: США "перекрывают кислород" российской ЧВК "Вагнер" за пределами Украины

Министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российской ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что Соединенные Штаты признали частную военную компанию международной преступной организацией, указав на ее роль в операциях России на территории Украины и причастности к преступлениям в ЦАР и Мали.



"Ужесточение санкций в отношении определенных организаций вне РФ и сосредоточение внимания на деятельности ЧВК "Вагнер" свидетельствует о том, что Минфин США пытается помешать попыткам "вагнеровцев" возобновить военную деятельность за пределами Украины", - говорится в отчете ISW.



Специалисты предполагают, что ЧВК "Вагнер" в настоящее время предпринимает попытки вернуть влияние в африканских странах, в том числе восстановить позиции и роли, на которых сосредотачивала значительное внимание перед тем, как принять участие во вторжении РФ на территорию Украины.



Ключевые выводы Института изучения войны:

26 января российские войска нанесли очередную атаку ракетами и беспилотниками по территории Украины.

Недавняя ссора между российскими военными преступниками Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным открывает в РФ новую сферу конкуренции за политическое влияние на фоне провалов в войне против Украины.

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжил свою кампанию против критиков, расправившись с несколькими крупными оппозиционными СМИ.

Российские источники утверждали, что украинские войска возобновили контрнаступательные действия под Кременной.

Российские войска продолжали наземные обстрелы в районе Бахмута, в западных окрестностях Донецка и в районе Угледара.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска в Запорожской области не ведут операций, необходимых для полномасштабного наступления.

Российские милблогеры утверждают, что российские войска продолжают проводить ограниченные и локализованные наземные атаки в Запорожской области.

ЧВК "Вагнер", вероятно, понесла значительные потери во время изнурительных наступательных операций на востоке Украины в течение последних нескольких месяцев.

Оккупанты продолжают "национализировать" имущество на оккупированной части Запорожской области.

Напомним, ЧВК "Вагнер" зарабатывает на приисках в Африке для финансирования войны в Украине.