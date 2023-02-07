



ISW: Слабые санкции позволили Кремлю приобрести компоненты для БПЛА в США

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, способствовали тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).



Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.



Россия может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.



Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.



Большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.



Ключевые выводы ISW:

Войска РФ готовятся к крупномасштабному решающему наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля.

Спикеры русских националистов выражают скептицизм в отношении способности России начать успешное наступление в конце февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг лживую версию президента России Владимира Путина о том, что предоставление немецких танков Украине угрожает безопасности РФ.

Назначенные Кремлем российские и оккупационные чиновники продолжают реализовывать схемы социальных пособий для усиления социального контроля и интеграции этих территорий в Россию.

Российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля.

Украинские силы сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о том, что российские войска захватили Белогоровку 3 февраля.

Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее и южнее Бахмута, но по состоянию на 6 февраля так и не окружили город Донецкой области.

Войска РФ продолжают бороться с межэтнической напряженностью и конфликтами между нерегулярными формированиями.

Российские официальные лица и оккупационные власти могут усилить оперативную безопасность, чтобы скрыть развертывание новых российских войск на Донбассе.

Напомним, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.